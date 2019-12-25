Несколько клиник и отелей Петербурга и Москвы готовы к запуску вакцинных туров

По словам специалиста, уже "есть договоренности с отельными цепочками по предоставлению спецтарифов на длительное размещение иностранцев по вакцинным турам".

Проработка вакцинных туров в Россию находится в высокой степени готовности, потенциально ряд клиник и отелей Петербурга и Москвы готовы участвовать в проекте. Об этом ТАСС сообщил операционный директор туроператора "Интурист" Максим Поляков.

Туроператор ожидает получения разрешения медицинскими учреждениям на предоставление таких услуг иностранным гражданам, и, соответственно, готовит к запуску процесс подписания договоров с поставщиками. Максим Поляков, операционный директор туроператора

Также, по словам специалиста, уже "есть договоренности с отельными цепочками по предоставлению спецтарифов на длительное размещение иностранцев по вакцинным турам".

Также Максим Поляков отметил, что запросы на вакцинные туры начали приходить из различных стран с момента объявления о массовой вакцинации россиян.

На прошлой неделе в Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак".

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