Несколько клиник и отелей Петербурга и Москвы готовы к запуску вакцинных туров

Проработка вакцинных туров в Россию находится в высокой степени готовности, потенциально ряд клиник и отелей Петербурга и Москвы готовы участвовать в проекте. Об этом ТАСС сообщил операционный директор туроператора "Интурист" Максим Поляков.
Туроператор ожидает получения разрешения медицинскими учреждениям на предоставление таких услуг иностранным гражданам, и, соответственно, готовит к запуску процесс подписания договоров с поставщиками.
Максим Поляков, операционный директор туроператора
Также, по словам специалиста, уже "есть договоренности с отельными цепочками по предоставлению спецтарифов на длительное размещение иностранцев по вакцинным турам".
Также Максим Поляков отметил, что запросы на вакцинные туры начали приходить из различных стран с момента объявления о массовой вакцинации россиян.
На прошлой неделе в Петербург поступила вторая партия вакцины "КовиВак".
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все