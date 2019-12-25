В администрации Выборга обсудили меры по противодействию COVID-19 и ход вакцинации

Заместитель главы районной администрации Леонид Пономарев напомнил, что в настоящее время в связи с ростом заболеваемости массовые мероприятия на территории Выборгского района отменены до 15 августа.

Накануне прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вел его заместитель главы районной администрации Леонид Пономарев. Участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую обстановку в Выборгском районе, соблюдение мер безопасности и профилактики, а также иммунизацию населения против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Леонид Пономарев напомнил, что в настоящее время в связи с ростом заболеваемости массовые мероприятия на территории Выборгского района отменены до 15 августа.

Достичь результата в борьбе с пандемией возможно только после прививки. Это единственно эффективная мера для перелома ситуации, создания надежного иммунологического щита среди населения в целом и в каждом отдельно взятом коллективе Леонид Пономарев, заместитель главы районной администрации

Временно исполняющий обязанности главного врача Выборгской межрайонной больницы Владимир Серов сообщил, что работа выездных бригад на предприятия налажена.

Для желающих сделать прививку от коронавируса по записи выделены специальные зоны в центральной городской поликлинике и других подразделениях здравоохранения Выборгского района.

Также со 2 августа в Выборге дополнительно работают два пункта вакцинации на выезде.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО