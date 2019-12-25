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В трех районах Петербурга начали вакцинировать препаратом "КовиВак" центра им. Чумакова
Сегодня, 17:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В трех районах Петербурга начали вакцинировать препаратом "КовиВак" центра им. Чумакова

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К четвергу вакцина поступит во все 40 поликлиник.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что вакцина "КовиВак" поступила в поликлиники трех районов города. Ей уже начали прививать посетителей. 

Речь идет о Невском, Московском, Красногвардейском районах. Вакцину привезли в Северную столицу еще вчера, но нужно несколько дней, чтобы развести ее с фармбазу в пункты вакцинации. 

С четверга у горожан будет возможность выбрать одну из трех вакцин от коронавируса. Предварительная запись на конкретную вакцину не требуется, выбор происходит на месте. 

Ранее Piter.TV рассказал, где будут прививать "КовиВаком". 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, ковивак
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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