В трех районах Петербурга начали вакцинировать препаратом "КовиВак" центра им. Чумакова

К четвергу вакцина поступит во все 40 поликлиник.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что вакцина "КовиВак" поступила в поликлиники трех районов города. Ей уже начали прививать посетителей.

Речь идет о Невском, Московском, Красногвардейском районах. Вакцину привезли в Северную столицу еще вчера, но нужно несколько дней, чтобы развести ее с фармбазу в пункты вакцинации.

С четверга у горожан будет возможность выбрать одну из трех вакцин от коронавируса. Предварительная запись на конкретную вакцину не требуется, выбор происходит на месте.

Ранее Piter.TV рассказал, где будут прививать "КовиВаком".



Фото: Piter.TV