В лесах Ленобласти разложат более 1 млн доз вакцины от бешенства

Ветеринары разложат в лесах небольшие бруски подвяленного мяса, внутри которых и находится лекарство.

В Ленинградской области этой осенью ветеринарам предстоит разложить более 1 миллиона доз вакцины от бешенства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации 47 региона.

Ветеринары разложат в лесах небольшие бруски подвяленного мяса, внутри которых и находится лекарство. Для вакцинации специалисты выбирают места наиболее привлекательные для зверей – иногда добираться до таких приходится на лодках, вездеходах и авиации. Медведи, лисицы, ежи – все плотоядные – привлеченные приятным запахом должны найти брусочек, съесть его и получить прививку.

По правилам охоты, образцы тканей всех добытых животных проверяются на бешенство – и у всех образцов в Ленобласти есть маркер вакцины.

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Фото: администрация Ленобласти