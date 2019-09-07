Специалисты назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Санкт-Петербурге ищут трафик-менеджера и предлагают ему от 300 тысяч рублей.

Эксперты сервиса HeadHunter составили список вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей.

В Москве директору по развитию E-commerce предлагают 500 тысяч рублей в месяц, директору по контролингу – 400-500 тысяч рублей на руки. В Санкт-Петербурге ищут трафик-менеджера и предлагают ему от 300 тысяч рублей, также открыта вакансия главного бухгалтера, которому готовы предложить от 250 тысяч до вычета НДФЛ.

Глава отдела продаж в Новосибирске может заработать 150 тысяч рублей, начальник коммерческого отдела в Перми – 100-150 тысяч рублей. Что касается вакансий вне офиса, наиболее выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тысяч в месяц).

Видео: Piter.TV