Рабочие спасли вмёрзшего в лёд щенка и забрали домой

В сети появилось видео, на котором спасают щенка.

Рабочие спасли щенка, который примерз ко льду в Сибири. В сети появилось видео, на котором запечатлено вызволение собаки из льда.

Инцидент произошел в Ямале. Как щенок попал в леядной "плен" пока неясно. Судя по всему, собака хотела согреться, свернувшись клубком. Беззащитное животное обнаружили рабочие. Позже, с помощью топора мужчинам удалось освободить щенка.

Стоит отметить, что спасатели не только избавили животное от гибели, но и приютили. На последнем кадре счастливчик находится в будке.

Видео: sitv.ru