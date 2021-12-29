В "Велесе" показали, как лось сбросил рога

Лоси сбрасывают рога раз в год.

В центре по спасению диких животных "Велес" показали, как лось избавляется от рогов. Видео было опубликовано 6 января.

На кадрах видно, как лось скинул животное, опустив голову к земле. При этом у него остались еще одни рога. Носить такую ношу крайне тяжело. Кроме того, перед падением рога начинают чесаться.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказывали, что олени для лосей — очень важный аксессуар, так как он привлекает самок в период гона. После брачного периода рога отпадают. В организме животных резко снижается выделение гормонов и появляются клетки, которые разрушают костное вещество

Видео: YouTube / Центр ВЕЛЕС