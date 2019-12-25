В Петербург запретили ввоз 24 тонн креветок из Буэнос-Айреса

Креветки следовали из Буэнос-Айреса в адрес компании, зарегистрированной в Петербурге.

В Петербург запретили ввозить 24 тонны очищенных креветок. Морепродукты, произведённые согласно ветеринарному сертификату аргентинским предприятием "GIORNO S.A.", следовали из Буэнос-Айреса в адрес компании, зарегистрированной в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля были выявлены коробки с номером завода-производителя – "PAMPA FISH S.A.", который не был указан в ветеринарных сопроводительных документах. Согласно указанию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, данный производитель исключен из реестра предприятий третьих стран, которым разрешён ввоз подконтрольных товаров на территорию РФ.

Ввоз 24 тонн очищенных креветок на территорию России запрещён.

Также в конце сентября в Петербург не пустили 40 тонн креветок из Индии.

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