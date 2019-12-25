В Петербурге этом году будут отремонтированы и модернизированы 78 учреждений здравоохранения

В этом году в Петербурге будут отремонтированы и модернизированы 78 учреждений здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Горожане должны иметь возможность проходить необходимые обследования на самом современном оборудовании. Для этого нам необходимо модернизировать медицинские учреждения.
Александр Беглов, губернатор
В этом году 78 медучреждений включили в программу модернизации. В них не только проведут капитальный ремонт, но и оснастят современной техникой.
Для финансирования программы выделено 3,8 млрд рублей (51% средств из бюджета города, 49% предоставит федеральный бюджет).
Ранее правительство России выделило Ленобласти 242,5 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения.
Фото: Piter.tv
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