В Петербурге этом году будут отремонтированы и модернизированы 78 учреждений здравоохранения

Для финансирования программы выделено 3,8 млрд рублей.

В этом году в Петербурге будут отремонтированы и модернизированы 78 учреждений здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Горожане должны иметь возможность проходить необходимые обследования на самом современном оборудовании. Для этого нам необходимо модернизировать медицинские учреждения. Александр Беглов, губернатор

В этом году 78 медучреждений включили в программу модернизации. В них не только проведут капитальный ремонт, но и оснастят современной техникой.

Для финансирования программы выделено 3,8 млрд рублей (51% средств из бюджета города, 49% предоставит федеральный бюджет).

Ранее правительство России выделило Ленобласти 242,5 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения.

Фото: Piter.tv