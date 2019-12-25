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У петербургского бизнесмена угнали BMW за 7,6 млн рублей
Сегодня, 11:21
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У петербургского бизнесмена угнали BMW за 7,6 млн рублей

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Автомобиль мужчина купил в декабре 2020 года.

Полиция Калининского района Петербурга выясняет обстоятельства исчезновения дорогой машины с улицы Софьи Ковалевской.

По данным Piter.TV, накануне днем в полицию с заявлением обратился 36-летний бизнесмен. У него пропал автомобиль BMW 730, который он купил в декабре 2020 года. Ущерб владелец оценил в 7,6 миллиона рублей.

Вечером 16 июля мужчина припарковал BMW у пиццерии на улице Софьи Ковалевской и уехал. По возвращении 4 августа автомобиля на месте не было.

Недавно стало известно, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по числу автоугонов в России. В пятерку пользующихся у злоумышленников спросом транспортных средств попали Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. 

Фото: pexels

Теги: bmw, угон, улица софьи ковалевской
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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