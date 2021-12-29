В Московском районе Петербурга у стоматолога угнали машину стоимостью 2,1 млн

Возбуждено уголовное дело.

У стоматолога, проживающего в Московском районе Петербурга, угнали иномарку стоимостью 2,1 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший сообщил, что неизвестные угнали его Genesis G70, припаркованный у одного из домов по Среднерогатской улице.

При просмотре записей с камеры видеонаблюдения установлено, что 12 января в 07:30 к автомобилю подошли двое неизвестных в черной одежде, открыли двери, завели машину и уехали в сторону Дунайского проспекта и Пулковского шоссе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге у директора ювелирного салона украли Lexus стоимостью более 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv