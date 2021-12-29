В Московском районе Петербурга у стоматолога угнали машину стоимостью 2,1 млн

У стоматолога, проживающего в Московском районе Петербурга, угнали иномарку стоимостью 2,1 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавший сообщил, что неизвестные угнали его Genesis G70, припаркованный у одного из домов по Среднерогатской улице.
При просмотре записей с камеры видеонаблюдения установлено, что 12 января в 07:30 к автомобилю подошли двое неизвестных в черной одежде, открыли двери, завели машину и уехали в сторону Дунайского проспекта и Пулковского шоссе.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге у директора ювелирного салона украли Lexus стоимостью более 6 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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