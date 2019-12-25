Петербуржца засыпало досками, когда он залез на палет

Покупатель хотел сам посмотреть доски перед покупкой.

Нарушение техники безопасности чуть не привело к смерти покупателя на пилораме. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Петербуржец 8 июля приехал за досками на производство на Макулатурном проезде. Когда менеджер отлучился, чтобы принести из подсобного помещения образец древесины, покупатель решил сам оценить качество товара. Он залез на палет, разорвал пленку и его засыпало досками.

Его доставили в реанимацию с травмой головы и груди. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне на переезде в Орехово поезд въехал в легковушку.

Фото: Piter.tv