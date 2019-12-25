На переезде в Орехово поезд въехал в легковушку

В автомобиле погибли три человека.

Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на железной дороге в Приозерском районе Ленобласти. В легковушке, выехавшей на железнодорожные пути, погибли три человека. Об этом сообщил 47news.

По предварительным данным, 8 июля около 12:30 на переезде у ж/д станции "Орехово" поезд въехал в легковушку. В салоне автомобиля находились три человека, все они скончались.

Погибших деблокируют сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: ВКонтакте / Подслушано Орехово, 67-69 км