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На переезде в Орехово поезд въехал в легковушку
Сегодня, 13:41
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На переезде в Орехово поезд въехал в легковушку

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В автомобиле погибли три человека.

Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии на железной дороге в Приозерском районе Ленобласти. В легковушке, выехавшей на железнодорожные пути, погибли три человека. Об этом сообщил 47news.

По предварительным данным, 8 июля около 12:30 на переезде у ж/д станции "Орехово" поезд въехал в легковушку. В салоне автомобиля находились три человека, все они скончались.

Погибших деблокируют сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: ВКонтакте / Подслушано Орехово, 67-69 км

Теги: орехово, поезд
Категории: Картина дня, Лента новостей,

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