Пожар на пилораме в Дыми тушили почти 13 часов

МЧС России по Ленобласти опубликовало краткую сводку тушения пожара на частной пилораме в деревне Дыми Бокситогорского района. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:40 9 июня 2021 года.
На борьбу с огнем отправились три пожарные команды: 61 пожарно-спасательной части, 116 и 117 пожарной части противопожарной службы Ленобласти - в общем счете 12 человек и 3 автоцистерны.
Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров.
О полной ликвидации пожара МЧС сообщило в 05:05 10 июня. В данный момент на месте проводятся работы по выяснению обстоятельств произошедшего.
В соцсетях отметили, что пожарные прибыли на место почти без воды и не могли проехать к пожарному водоему, однако официально МЧС эту информацию не подтвердило.
Утром 10 июня в Невском районе Петербурга произошел пожар в паркинге: огнем оказались уничтожены четыре автомобиля.
Фото: сообщество "Тихвинская сорока" в соцсети ВКонтакте
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