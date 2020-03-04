Пожар на пилораме в Дыми тушили почти 13 часов

Очевидцы пожара на пилораме сообщили, что у пожарных почти не было воды.

МЧС России по Ленобласти опубликовало краткую сводку тушения пожара на частной пилораме в деревне Дыми Бокситогорского района. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:40 9 июня 2021 года.

На борьбу с огнем отправились три пожарные команды: 61 пожарно-спасательной части, 116 и 117 пожарной части противопожарной службы Ленобласти - в общем счете 12 человек и 3 автоцистерны.

Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров.

О полной ликвидации пожара МЧС сообщило в 05:05 10 июня. В данный момент на месте проводятся работы по выяснению обстоятельств произошедшего.

В соцсетях отметили, что пожарные прибыли на место почти без воды и не могли проехать к пожарному водоему, однако официально МЧС эту информацию не подтвердило.

Утром 10 июня в Невском районе Петербурга произошел пожар в паркинге: огнем оказались уничтожены четыре автомобиля.

Фото: сообщество "Тихвинская сорока" в соцсети ВКонтакте