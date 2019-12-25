В Петербурге могут начать платить за вакцинацию

На данный момент прорабатывается вопрос введения дополнительной мотивации населения.

Смольный прорабатывает возможность введения дополнительной мотивации населения к вакцинации. О готовности платить деньги привитым ранее объявил ряд регионов РФ.

В комздраве "Фонтанке" подтвердили информацию о том, что меры мотивации к вакцинации прорабатываются. Решение может быть принято уже в мае.

Ранее ряд регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера объявили о выплате денег и/или выдаче продуктов за вакцинацию от коронавируса.

Смольный хотел бы вакцинировать 600-700 тысяч петербуржцев к июню и 1,2 млн — к августу, при этом темпы вакцинации продолжают падать.

В Петербург 29 апреля привезли 7 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.tv