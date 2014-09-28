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В Петербурге электричка насмерть сбила 65-летнего мужчину
Сегодня, 10:58
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В Петербурге электричка насмерть сбила 65-летнего мужчину

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Мужчина предпринял попытку перейти стальную магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. 

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне между станциями Воздухоплавательный парк и проспект Славы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители установили, что утром 19 октября мужчина предпринял попытку перейти стальную магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.  Машинист, несмотря на все предпринятые попытки, не смог избежать наезда.

Пострадавший 65-летний петербуржец от полученных травм скончался на месте. Задержка электропоезда составила 25 минут.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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