В Петербурге электричка насмерть сбила 65-летнего мужчину

Мужчина предпринял попытку перейти стальную магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом.

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне между станциями Воздухоплавательный парк и проспект Славы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители установили, что утром 19 октября мужчина предпринял попытку перейти стальную магистраль в неустановленном месте перед приближающимся электропоездом. Машинист, несмотря на все предпринятые попытки, не смог избежать наезда.

Пострадавший 65-летний петербуржец от полученных травм скончался на месте. Задержка электропоезда составила 25 минут.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО