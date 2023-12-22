В Петербурге 16 апреля будет самым тёплым днём на неделе

В среду придёт северный ветер, он будет настолько холодный, что осадки уже могут выпадать в виде мокрого снега и снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своём Telegram-канале, что сегодня в Северной столице будет наиболее тёплый день на этой неделе. Воздух днём прогреется до +8…+9 градусов.

В среду придёт северный ветер, он будет настолько холодный, что осадки уже могут выпадать в виде мокрого снега и снега. Дневная температура станет ниже, поэтому в среду и четверг максимум только до +4 градусов. В четверг будет и без осадков, даже покажется солнце.

Днём 19 апреля осадки в виде снега дойдут до Петербурга.

Фото: Piter.tv