В Сосновом Бору мужчина ранил ножом контрактников

Один из них находится в больнице, второго отпустили после оказания медицинской помощи.

В Сосновом Бору во время ссоры мужчина ранил ножом двух контрактников. Об этом стало известно Piter.tv.

У магазина на Парковой улице поздним вечером 29 августа с ножевыми ранениями груди был обнаружен 20-летний младший сержант (военнослужащий контрактной службы). Там же находился 23-летний сержант с ножевыми ранениями голени и паха. Они были доставлены в больницу.

В ходе опроса пострадавших установлено, что около одиннадцати вечера 37-летний А. во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударил в грудь одного военного, и в правую ногу и пах – другого. Младший сержант был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сержант после оказания медицинской помощи был отпущен.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Данные переданы в военную прокуратуру.

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Фото: Piter.tv