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В Сестрорецке в лесу рабочему оторвало руку
Сегодня, 10:50
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В Сестрорецке в лесу рабочему оторвало руку

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Он проводил инженерно-геологические изыскательные работы при помощи буровой машины.

В Сестрорецке рабочий остался без руки при проведении инженерно-геологических изыскательских работ при помощи буровой машины "АРГО". Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу 46-летний мужчина попал 29 августа. По предварительной информации, в лесном массиве при проведении инженерно-геологических изыскательских работ рабочему оторвало правую руку.

Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Подробности случившегося выясняются, материалы переданы в СК РФ.

Ранее в Петербурге вооружённый мужчина похитил 68 тысяч рублей из таксопарка.

Фото: Piter.tv

Теги: буровая машина, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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