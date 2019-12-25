В Сестрорецке в лесу рабочему оторвало руку

Он проводил инженерно-геологические изыскательные работы при помощи буровой машины.

В Сестрорецке рабочий остался без руки при проведении инженерно-геологических изыскательских работ при помощи буровой машины "АРГО". Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу 46-летний мужчина попал 29 августа. По предварительной информации, в лесном массиве при проведении инженерно-геологических изыскательских работ рабочему оторвало правую руку.

Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Подробности случившегося выясняются, материалы переданы в СК РФ.

Ранее в Петербурге вооружённый мужчина похитил 68 тысяч рублей из таксопарка.

Фото: Piter.tv