В Петербурге вооружённый мужчина похитил 68 тысяч рублей из таксопарка

Преступника разыскивает полиция.

Прошлой ночью на Ленинском проспекте произошло ограбление таксопарка. Об этом стало известно Piter.tv.

Около 2:30 неизвестный перелез через забор и проник на территорию Санкт-Петербургского газетного комплекса. Уже на территории комплекса он вошел в контейнер, где находился офис таксопарка. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил 68 тысяч рублей.

Преступника разыскивает полиция. Приметы злоумышленника: мужчина, плотного телосложения, рост около 190 см, одет в спортивный костюм темно-зеленого цвета с капюшоном, на лице ткань темного цвета, при себе имел рюкзак темного цвета. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Момент ДТП на Софийской овощебазе попал на видео.

Видео: Piter.tv