В Сланцах мужчина хотел силой принудить школьницу к сексу

Он затащил ее через черный вход на территорию магазина.

В Сланцах Ленобласти мужчина, применив физическую силу, совершил в отношении 13-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Она заявила, что у магазина неизвестный мужчина, применив физическую силу, через черных ход завел на территорию данного магазина её дочь. Там он целовал ее, трогал и предлагал заняться сексом, после чего девочка смогла вырваться и убежать.

Приметы: мужчина имеет бороду, брови черные, лицо вытянутое. Одет: футболка темно-зеленого цвета, штаны темно-синего цвета, кроссовки черного цвета.

Накануне школьник заявил в полицию на пристающего к детям мужчину с расстегнутыми штанами на Большой Монетной.

Фото: Piter.tv