Учителю, которая показала 4-классникам выпуск БесогонTV, объявили выговор

Выпуск показали на дисциплине "Основы религиозных культур и светской этики".

Прокуратура Центрального района обнаружила, что в школе №321 были нарушены требования законодательства о защите детей от информации, которая может нанести вред ребенку. Ученикам 4 класса на уроке "Основы религиозных культур и светской этики" показывали передачу Никиты Михалкова "Откуда ноги растут" из цикла "Бесогон TV". Такой ответ получил на свой запрос депутат Борис Вишневский от вице-губернатора Ирины Потехиной.

Возрастной рейтинг передачи — 18+. Учителю Ивановой и заместителю директора Копосовой вынесли выговоры 20 апреля. В авторской передаче рассказывается о происхождении фашизма.

Дополнительную экспертизу провели специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Согласно экспертному заключению специалистов кафедры общественно-научного и культурологического образования АППО вышеупомянутые материалы содержат кадры жестокости нацистов во время Второй мировой войны, неприемлемые для учащихся 4-го класса. говорится в ответе.

Фото: Youtube/БесогонTV