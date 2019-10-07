30% петербургских школьников выбрали "Основы православия"

Лидируют среди духовных курсов "Основы мировых религиозных культур"

"Основы мировых религиозных культур" не снижают популярности, пишет "Петербургский дневник". Этот курс по-прежнему самый выбираемый в рамках предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) для четвероклашек из общеобразовательных школ. В минувшем сентября это направление выбрали для изучения 34,8% учеников.

Второе место в топе популярных курсах о религии заняли "Основы православия", погрузиться в них решили 34% детей. 29,8% отдано "Основам светской этики", 0,28% детей решили взяться за "Основы ислама". Буддизм и иудаизм будут преподавать 12 и 32 школьникам соответственно.

Небольшое количество желающих изучить определенный модуль не создает риск свернуть курс совсем. В Комитете по образованию отметили, что преподавать направление будут даже двум детям, если так сложится выбор.

В комитете подчеркивают, что делать выводы о религиозности петербуржцев на основе выбора школьных курсов не стоит.

"Часто даже очень религиозные родители предпочитают светскую этику или "Основы мировых религиозных культур" для своих детей, так как уверены, что о вере надо говорить в семье, а школа даёт образование", – говорит начальник отдела общего образования комитета Анна Грубская.

ОРКСЭ преподаётся в Петербурге с 2012 года и в последние годы, по словам комитета, никаких проблем не возникает. Родители реагируют положительно, а успеваемость предмет не снижает: оценки по курсу не предусмотрены.

Ранее Piter.tv писал, что РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя.

Фото: Piter.tv