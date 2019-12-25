Чтобы оформить электронный талон, нужно отсканировать камерой смартфона специальный QR-код на терминале и зарегистрировать визит.

Ещё в шести МФЦ Петербурга установили отечественную систему управления очередью. Это многофункциональные центры в Василеостровском, Калининском, Московском и Приморском районах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Такой комплекс управления очередью позволяет использовать электронные талоны, а не бумажные. Также российское программное обеспечение поможет повысить безопасность персональных данных.

Чтобы оформить электронный талон, нужно отсканировать камерой смартфона специальный QR-код на терминале и зарегистрировать визит.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"