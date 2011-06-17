В Пушкине мошенница развела пенсионерку на 560 тыс. рублей

Аферистку задержали сотрудники полиции.

В Пушкинском районе Петербурга мошенница украла у пожилой женщины крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В субботу, 13 ноября, 37-летняя женщина пришла в квартиру 89-летней жительницы Царского Села на Ленинградской улице. Чтобы бабушка открыла дверь, аферистка представилась соцработником. Когда гостья ушла, хозяйка дома обнаружила, что в серванте пропали 560 тыс. рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Сестрорецка перевел проститутке 70 тыс. рублей, но та не пришла на встречу.

Фото: Piter.tv