Петербург получил туристический "Оскар"

Северная столица в очередной раз стала ведущим туристический направлением на туристичеком "Оскаре" - World Travel Awards. Награду забрал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он поблагодарил жюри за выбор Северной столицы. По мнению главы города, такие награды показывают значимость Петербурга и России. Также награды получили несколько отелей из России, в том числе из Петербурга.

Петербург представлен в трех номинациях "Лучший город Европы для непродолжительных поездок 2017" (Europe's Leading City Break Destination 2017), "Лучшее Европейское Городское Направление 2017" ("Europe's Leading City Destination 2017") и "Лучшее Европейское Круизное Направление 2017" ("Europe's Leading Cruise Destination 2017"). Среди конкурентов Северной столицы Лондон, Барселона, Париж, Афины, Канны, Копенгаген, Осло и другие.

Также среди претендентов есть компания "Аэрофлот". Перевозчик сражается с Lufthansa, Swiss International, British Airways за звания "Лучшей авиакомпании Европы – бизнес-класс", "Лидирующего авиационного бренда в Европе".

World Travel Awards, которую также называют туристическим "Оскаром", проходит с 1993 года. В этом году церемония проходит в Петербурге.