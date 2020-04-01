В Песочном разыскивают молодого человека по подозрению в развращении 12-летней

Сама пострадавшая С. рассказала, что не помнит о произошедшем ночью. Более подробную информацию предоставила подруга пострадавшей.

В Песочном разыскивают 23-летнего молодого человека, который подозревается в совершении развратных действий в отношении 12-летней школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Сама пострадавшая С. рассказала, что не помнит о произошедшем ночью. Подруга девочки сообщила, что в ночь с 28 на 29 августа они были в гостях у 23-летнего знакомого. С. что-то пила из бутылки из-под кваса, опьянела и её положили спать в другую комнату. Также подруга С. рассказала, что их знакомый пошел в комнату к спящей и закрыл за собой дверь. В замочную скважину школьница увидела, что молодой человек трогал её подругу за разные части тела, она при этом была в одежде. Через некоторое время молодой человек вышел, а С. лежала возле двери в одном топе, ей было плохо. Днём девочки всё рассказали матери пострадавшей.

Приняты меры к розыску подозреваемого, который был ранее неоднократно судим, в том числе за мошенничество и попытку кражи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее на станции "Гостиный двор" задержали мужчину, пристававшего к школьнице.

Фото: Piter.tv