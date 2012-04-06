Подросток из Парголово обвинил отчима в избиении

В Петербурге подросток поступил в больницу с травмами и обвинил во всём отчима. Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 31 июля в больницу поступил 13-летний житель Парголово. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей левой скуловой области, закрытую травму живота и мочеполовых органов.
После оказания помощи подростка отпустили домой. По словам мальчика, отчим ударил его по лицу, несколько раз по голове и в область паха. Проводится проверка.
Ранее суд Петербурга взыскал 200 тысяч рублей с хулигана, избившего ребенка на Авиаконструкторов.
Фото: Piter.TV
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