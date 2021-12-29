В новогодние праздники петербуржцы занялись собой

Самыми популярными видами услуг в этой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц.

Сервисы "Юла" и "Объявления Вконтакте", выяснили какими услугами чаще всего петербуржцы интересовались в начале января и поделились результатами с Piter.tv.

В новогодние праздники горожан на 23% чаще, чем других, интересовали услуги красоты и здоровья. Самыми популярными видами услуг в этой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц.

Второй популярной категорией стал ремонт и строительство. В праздники чаще обращались к услугам по перевозкам: петербуржцы арендовали авто, заказывали грузоперевозки, а также вызывали грузчиков.

Так, в среднем цены на услуги красоты и здоровья составили 2 тыс. рублей, а услуги по ремонту предоставляли за 3,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv