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В магазине на Восстания пьяный покупатель размахивал пистолетом
Сегодня, 13:00
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В магазине на Восстания пьяный покупатель размахивал пистолетом

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На место случившегося приехали правоохранители и задержали хулигана. 39-летнего злоумышленника доставили в участок. 

В понедельник, 31 октября, в Центральном районе неадекват устроил дебош в магазине. Инцидент произошел в продуктовом на улице Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пьяный горожанин зашел в супермаркет и начал размахивать пистолетом. Кассиры вызвали полицейских.

На место случившегося приехали правоохранители и задержали хулигана. 39-летнего злоумышленника доставили в участок. В отношении нетрезвого гражданина составили административные протоколы. 

У "шутника" изъяли  травматический пистолет "Grand Power". На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку в Некрасовском саду.

Фото: Pxhere

Теги: дебош в магазине, полиция, пьяный хулиган, улица восстания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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