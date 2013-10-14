В магазине на Восстания пьяный покупатель размахивал пистолетом

В понедельник, 31 октября, в Центральном районе неадекват устроил дебош в магазине. Инцидент произошел в продуктовом на улице Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пьяный горожанин зашел в супермаркет и начал размахивать пистолетом. Кассиры вызвали полицейских.
На место случившегося приехали правоохранители и задержали хулигана. 39-летнего злоумышленника доставили в участок. В отношении нетрезвого гражданина составили административные протоколы.
У "шутника" изъяли травматический пистолет "Grand Power". На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: полицейские задержали подозреваемого в нападении на девушку в Некрасовском саду.
Фото: Pxhere
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