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Два частных дома сожгли неизвестные в Ломоносовском районе
Сегодня, 8:25
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Два частных дома сожгли неизвестные в Ломоносовском районе

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Возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ.

В Ломоносовском районе накануне сожгли два частных дома. Общий ущерб – более 24 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию обратилась 36-летняя жительница Красного Села. По словам женщины, в период с 7 по 9 декабря прошлого года неизвестный поджег ее дом в деревне Лаголово. Материальный ущерб составил 9,4 млн рублей. 

Почти одновременно к правоохранителям пришел с заявлением 42-летний мужчина из Ломоносова. С 20 по 22 октября сожгли два его дома, гараж, баню, инженерные коммуникации и забор в СНТ "Фаворит" Гостилицкого сельского поселения. Ущерб – 15 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносовский район, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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