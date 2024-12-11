Два частных дома сожгли неизвестные в Ломоносовском районе

Возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ.

В Ломоносовском районе накануне сожгли два частных дома. Общий ущерб – более 24 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Красного Села. По словам женщины, в период с 7 по 9 декабря прошлого года неизвестный поджег ее дом в деревне Лаголово. Материальный ущерб составил 9,4 млн рублей.

Почти одновременно к правоохранителям пришел с заявлением 42-летний мужчина из Ломоносова. С 20 по 22 октября сожгли два его дома, гараж, баню, инженерные коммуникации и забор в СНТ "Фаворит" Гостилицкого сельского поселения. Ущерб – 15 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку.

Фото: Piter.TV