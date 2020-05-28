В лесничествах Ленобласти высадили деревья на площади 74 га

Губернатор Александр Дрозденко орудовал лопатой вместе со всеми остальными.

В Ленобласти прошла масштабная акция по посадке деревьев "Сохраним лес". В общей сложности жители региона, члены школьных лесничеств, учащиеся, руководители органов власти, общественники, волонтёры и губернатор области посадили деревья на территории 74 га. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Акция прошла на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах-филиалах ЛОГКУ "Ленобллес". Было отмечено, что в области благодаря таким посадкам первыпоняется план по лесовосстановлению. Как отметил депутат Госдумы Сергей Яхнюк, нужно не только сажать лес, но и ухаживать за ним.

В общей сложности было высажено 170 тыс. штук сеянцев хвойных пород.

Видео: пресс-служба правительства Ленобласти