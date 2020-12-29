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В Ленобласти 26-28 января ожидается мокрый снег
Сегодня, 13:22
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nastya960

В Ленобласти 26-28 января ожидается мокрый снег

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На дорогах возможна гололедица.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26-28 января на территории Ленобласти ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, повышается вероятность происшествий, связанных с авариями на системах энергоснабжения и ЖКХ

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В понедельник в Петербурге может обновиться рекорд максимальной температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: гололедица, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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