В Ленобласти 26-28 января ожидается мокрый снег

На дорогах возможна гололедица.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26-28 января на территории Ленобласти ожидаются местами осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, повышается вероятность происшествий, связанных с авариями на системах энергоснабжения и ЖКХ

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах. Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

В понедельник в Петербурге может обновиться рекорд максимальной температуры.

Фото: Piter.tv