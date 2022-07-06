В Ладогу выпустили нерпенка Осю

На днях нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком, выпустили в Ладогу. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы".

Специалисты отметили, что до попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться, поэтому приобрёл "ужасно дикий характер".

Все время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую то каверзу. Но, плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. "Фонд друзей балтийской нерпы"

Ранее петербуржцы выбрали имена двум спасенным ладожским нерпам.

Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99