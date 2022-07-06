В Ладогу выпустили нерпенка Осю

На днях нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком, выпустили в Ладогу. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы".
Специалисты отметили, что до попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться, поэтому приобрёл "ужасно дикий характер".
Все время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую то каверзу. Но, плохое отношение выпускников к людям нас очень радует.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
Ранее петербуржцы выбрали имена двум спасенным ладожским нерпам.
Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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