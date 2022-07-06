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В Ладогу выпустили нерпенка Осю

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На днях нерпенка Осю, найденного отдыхающими в мае рядом с Осиновецким маяком, выпустили в Ладогу. Об этом сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы".

Специалисты отметили, что до попадания к людям Ося уже успел самостоятельно побороться за жизнь и поохотиться, поэтому приобрёл "ужасно дикий характер".

Все время, пока он лечился и отъедался, был Ося с нами не мил и даже на выпуске подозревал, что мы задумали какую то каверзу. Но, плохое отношение выпускников к людям нас очень радует. 

"Фонд друзей балтийской нерпы"

Ранее петербуржцы выбрали имена двум спасенным ладожским нерпам.

Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: ладога, нерпа, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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