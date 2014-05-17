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В Кудрово такси снесло забор детского сада

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У жилого комплекса "Новый Оккервиль" в Кудрово столкнулись такси и Peugeot. Также был поврежден забор и ещё один припаркованный автомобиль.

Тройная авария произошла во дворе у детского сада в Кудрово. Машины не смогли разъехаться на перекрестке. Одна из них получила серьёзные повреждения, а другая сломала забор детского учреждения. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

У жилого комплекса "Новый Оккервиль" в Кудрово столкнулись такси и Peugeot. Как пояснил водитель такси, из-за неправильно припаркованных автомобилей он не увидел легковушку, которая в итоге и въехала в  него на перекрёстке.

Я тот самый таксист. Свою вину, конечно, признаю, надо было больше убедиться в безопасности проезда, но даже девушка, которая в меня въехала, но согласно ПДД невиновна (она мне помеха справа), подтверждает факт того, что в безопасности манёвра сложно убедиться, когда обзор полностью закрывают две машины.

таксист

В итоге такси снесло забор детского сада, а Peugeot въехало в припаркованный автомобиль. Никто не пострадал, детей на площадке в этот момент не было.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: кудрово, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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