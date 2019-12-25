В Колпино мужчину с шизофренией госпитализировали с ранением шеи

Также после употребления наркотических средств он думает, что его преследуют.

В Колпино в реанимацию попал мужчина, страдающий шизофренией. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступила телефонограмма о том, что к ним поступил мужчина с открытой раной шеи, наркоманией, гепатитом и галлюцинациями. Он находится в реанимации.

Его мать пояснила, что сын состоит на учете в ПДН, имеет II группу инвалидности (шизофрения), употребляет наркотики. После употребления наркотических средств он думает, что его преследуют. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге подросток скальпировал палец гильотиной для сигар.

Фото: Piter.tv