В Киришах прохожие пожаловались на мужчину, показывающего половые органы

В Киришах прохожие утром 1 сентября заметили на улице мужчину, который демонстрировал свои половые органы. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам очевидицы, она увидела мужчину в парке около реки Волхов, также рядом с парком находится Дворец детского (юношеского) творчества. По словам женщины, неизвестный показывал прохожим половые органы и трогал их, совершая сексуальные действия.
Наряд полиции, прибывший по вызову, не нашел указанного гражданина. Проводится проверка.
Фото: Piter.tv
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