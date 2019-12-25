В Киришах прохожие пожаловались на мужчину, показывающего половые органы

Наряд полиции, прибывший по вызову, не нашел указанного гражданина. Проводится проверка.

В Киришах прохожие утром 1 сентября заметили на улице мужчину, который демонстрировал свои половые органы. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам очевидицы, она увидела мужчину в парке около реки Волхов, также рядом с парком находится Дворец детского (юношеского) творчества. По словам женщины, неизвестный показывал прохожим половые органы и трогал их, совершая сексуальные действия.

Наряд полиции, прибывший по вызову, не нашел указанного гражданина. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv