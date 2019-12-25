Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями COVID-19

Больше всего за сутки заболело в Тосно.

За последние сутки в Ленобласти выявили 101 новый случай заболевания коронавирусом. Пресс-служба территориального Роспотребнадзора сообщила, в каких именно населенных пунктах их обнаружили.

Волховский район: Рыбежно — 1, Волхов — 4;

Всеволожский: Воейково, Сертолово, Кузьмоловский, Бугры, Лупполово, СНТ Северная Самарка — по 1 случаю, Рахья, Токсово -—по 2 случая, Новое Девяткино — 3, Кудрово — 4, Мурино и Всеволожск — по 6 случаев;

Выборгский: Перово, Каменногорск, Песочное — по 1 случаю, Выборг — 6;

Гатчинский: Никольское, Малое Верево, Большие Колпаны, Новый Свет, Мыза-Ивановка, Вайя, Истинка, Пудрость — по 1 случаю, Сиверский — 2, Гатчина — 5;

Киришский: Кириши — 1;

Кировский: Синявино, Кировск, Отрадное, Мга — по 1 случаю;

Лодейнопольский: Лодейное Поле — 3;

Ломоносовский: Малое Карлино — 1, Коваши — 3;

Лужский: Олешно, Толмачево — по 1, Луга — 2 случая;

Подпорожский: Подпорожье — 1;

Приозерский: Приозерск, Кузнечное — по 1;

Сланцевский: Чудская Гора — 1, Сланцы — 3;

Тихвинский: Царыцино Озеро — 1, Тихвин — 7;

Тосненский: Тосно — 9.

Ранее стало известно о том, что в Ленобласти коронавирусом болеют 105 работников здравоохранения.

Фото: Piter.TV