В Ленобласти коронавирусом болеют 105 работников здравоохранения

В регионе порядка 50 "домашних очагов" заболевания вирусной инфекцией.

На территории Ленинградской области увеличилось количество "домашних очагов" заболеваемости коронавирусом. На это обратила внимание главный Главный санитарный врач по области Ольга Историк, передала пресс-служба правительства региона.

На данный момент таких очагов в общей сложности более 50, тогда как в начале сентября их было 10. Количество заболевших составляет около 170 человек. 77% людей старше 65 лет заражаются от своих родственников.

В зоне риска также находится работники здравоохранения, сферы образования, государственные служащие и офисные работники. На данный момент среди них болеют 105, 73, 38 и 16 человек, соответственно. В сентябре эти цифры были в несколько раз меньше.

Напомним, за последние сутки в области выявили 101 новый случая заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV