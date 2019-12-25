В Ленобласти коронавирусом болеют 105 работников здравоохранения

На территории Ленинградской области увеличилось количество "домашних очагов" заболеваемости коронавирусом. На это обратила внимание главный Главный санитарный врач по области Ольга Историк, передала пресс-служба правительства региона.
На данный момент таких очагов в общей сложности более 50, тогда как в начале сентября их было 10. Количество заболевших составляет около 170 человек. 77% людей старше 65 лет заражаются от своих родственников.
В зоне риска также находится работники здравоохранения, сферы образования, государственные служащие и офисные работники. На данный момент среди них болеют 105, 73, 38 и 16 человек, соответственно. В сентябре эти цифры были в несколько раз меньше.
Напомним, за последние сутки в области выявили 101 новый случая заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
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