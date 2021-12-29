В Горбунках гость изнасиловал невесту своего знакомого

Двадцатидвухлетний подозреваемый был задержан по горячим следам.

В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти молодой человек подозревается в изнасиловании невесты своего знакомого. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился жених девушки. Он пояснил, что когда они легли спать после совместного распития алкогольных напитков, гость по имени К. изнасиловал его будущую жену. Девушка проснулась во время полового акта, и злоумышленник скрылся с места происшествия.

Двадцатидвухлетний подозреваемый был задержан по горячим следам. Он был изобличен в указанном преступлении, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Гатчине нашли труп с татуировкой в виде розы и без пальцев.

Фото: Piter.tv