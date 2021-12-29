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В Гатчине нашли труп с татуировкой в виде розы и без пальцев
Сегодня, 10:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине нашли труп с татуировкой в виде розы и без пальцев

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Гатчине обнаружили труп неизвестного мужчина на Октябрьском проспекте. Об этом стало известно Piter.tv.

У дом по Октябрьскому проспекту без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид БОМЖ, 50-60 лет, рост 165-170 см, европейский тип лица, нормального телосложения, волосы седые, короткие. Одет в дубленку черного цвета, черные штаны, без обуви. На правом предплечье у мужчины имеется татуировка в виде розы, на 2 и 3 пальцах правой руки отсутствуют 1-2 фаланги.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в квартире на Новочеркасском мигрант до смерти избил петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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