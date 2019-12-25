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В Гатчине автомобиль сбил на переходе женщину с коляской
Сегодня, 15:57
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nastya960

В Гатчине автомобиль сбил на переходе женщину с коляской

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ГИБДД Гатчинского района Ленобласти разыскивает очевидцев ДТП.

ГИБДД Гатчинского района Ленобласти разыскивает очевидцев аварии, в которой машина сбила мать с семимесячным ребёнком.

По данным правоохранителей, 13 мая около 11:00 у дома №1 по Киевской улице автомобиль наехал на женщину с коляской, в которой находился ребенок 2020 года рождения.

Просьба очевидцев и свидетелей, обладающих какой-либо информацией по данному ДТП, связаться по номеру 8 (81371) 71-060.

ГИБДД Гатчинского района Ленобласти

Знакомая пострадавшей женщины написала в паблике "АВТО Гатчина", что семимесячный малыш отделался шишкой, а вот его мама получила серьёзные травмы и находится в операционной.

Также 13 мая иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в центре Петербурга.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)

Теги: гатчина, гибдд, дтп на пешеходном переходе
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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