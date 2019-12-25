В Гатчине автомобиль сбил на переходе женщину с коляской

ГИБДД Гатчинского района Ленобласти разыскивает очевидцев ДТП.

ГИБДД Гатчинского района Ленобласти разыскивает очевидцев аварии, в которой машина сбила мать с семимесячным ребёнком.

По данным правоохранителей, 13 мая около 11:00 у дома №1 по Киевской улице автомобиль наехал на женщину с коляской, в которой находился ребенок 2020 года рождения.

Просьба очевидцев и свидетелей, обладающих какой-либо информацией по данному ДТП, связаться по номеру 8 (81371) 71-060. ГИБДД Гатчинского района Ленобласти

Знакомая пострадавшей женщины написала в паблике "АВТО Гатчина", что семимесячный малыш отделался шишкой, а вот его мама получила серьёзные травмы и находится в операционной.

Также 13 мая иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в центре Петербурга.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)