В Фонде друзей балтийской нерпы идёт капремонт бассейнового комплекса

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выделил средства на ремонт.

С декабря 2021 года в "Фонде друзей балтийской нерпы" идёт капитальный ремонт бассейнового комплекса для тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выделил средства на ремонт. Об этом сообщили в фонде.

С 2014 года за семь сезонов реабилитации в комплексе была оказана помощь более чем 130 тюленятам. Однако из-за возвращения к людям ладожских нерпят Крошика и Шлиссика наружные бассейны пришлось эксплуатировать круглогодично, хотя изначально они для этого не предназначались. За годы интенсивной работы центра, многие материалы и оборудование износились.

Делать ремонт зимой пришлось из-за того что сезон спасения в 2021 году затянулся, продлился целых 9 месяцев и последний тюлень покинул Репино лишь в начале зимы. Ремонт бассейнов и вольеров должен быть закончен в марте.

Ранее в Фонде друзей балтийской нерпы показали, где спят их подопечные.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99