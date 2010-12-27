В Финском заливе яхта получила пробоину и стала тонуть

На борту был один человек. Сейчас яхту пытаются пришвартовать к берегу, во время буксировки на катере сломалась помпа и вода снова стала заливать трюм.

В Кронштадтском районе в Финском заливе яхта получила пробоину и начала идти ко дну. На борту находился один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Капитан яхты в 04:19 вызвал частную организацию "Первая спасательная служба". Спасатели установили помпу для откачки, начали буксировку на Ленинградскую пристань Кронштадта. Яхту до самого берега сопровождал катер ПСС.

Сейчас яхту пытаются пришвартовать к берегу, во время буксировки на катере сломалась помпа и вода снова стала заливать трюм.

В августе в Петербурге заметили самую большую парусную яхту в мире.

Фото: Piter.TV