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В Петербурге заметили самую большую парусную яхту в мире
Сегодня, 21:46
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге заметили самую большую парусную яхту в мире

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Она принадлежит долларовому миллионеру, уроженцу Северной столицы Олегу Бурлакову.

В среду, 21 августа, петербуржцы заметили самую большую парусную яхту в мире под названием Black Pearl. Фотографиями невероятно дорогого парусника горожане поделились в соцсетях.

Известно, что яхта принадлежит российскому бизнесмену Олегу Бурлакову и ходит под флагом Каймановых островов. Корабль достигает в длину 106,7 метров.

По словам экспертов, эта яхта уникальна тем, что может передвигаться исключительно при помощи силы ветра. Кроме того, корпус судна сделан из стали, а его детали из алюминевой стали. Помимо этого, в паруса встроены солнечные панели, которые обеспечивают 50% энергопотребностей судна.

Ранее мы сообщали о том, что Банк России отозвал лицензию у петербургской компании "КРК-Страхование".

Фото:instagram.com/oceancoyacht

Теги: новости спб, общество, яхты спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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