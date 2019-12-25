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Медцентр в "Европолисе" опроверг информацию о предварительной записи на вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Медцентр в "Европолисе" опроверг информацию о предварительной записи на вакцинацию от COVID-19

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Ранее Комздрав сообщил, что в ТЦ "Невский центр", "Европолис" и "Сити Молл" появилась предварительная запись на вакцинацию.

Комздрав рассказал, почему петербуржцы предпочитают делать вакцинацию от COVID-19 в ТЦ, а также в разговоре с "Петербургским Дневником" отметил, что в трех ТЦ ("Невский центр", "Европолис" и "Сити Молл") уже появилась предварительная запись на вакцинацию. При этом, медицинский центр "Эко-безопасность" опроверг данную информацию, сказав Piter.tv, что в ТРК "Европолис" вакцинация по-прежнему идет без предварительной записи. 

Прививочный пункт в ТРК "Европолис" после модернизации нарастил мощность до 200 человек в день. И для удобства посетителей в Центре вакцинации организована система электронной очереди и регулирование потоков пациентов.

Фото: ВКонтакте / Медицинский центр "Эко-безопасность"

Теги: вакцинация, европолис
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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