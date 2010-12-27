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Рабочих мест станет еще больше: в Особой экономической зоне откроется семь новых производств
Сегодня, 17:49
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Alena_Zinovieva
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Рабочих мест станет еще больше: в Особой экономической зоне откроется семь новых производств

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В прошлом году на территории ОЭЗ появилось 451 новых рабочих мест.

В этом году на территории Особой экономической зоны Петербурга откроется семь новых производств. Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на совещании 10 апреля.

Особая экономическая зона сегодня работает достаточно продуктивно и входит в число самых эффективных ОЭЗ России. Важно, что наша зона полностью соответствует профилю Санкт-Петербурга – здесь сосредоточены наука, инновации и производства. Есть большой интерес со стороны инвесторов к развитию здесь своих предприятий.  Исходя из этого мы расширили территорию зоны на 52 гектара.

Георгий Полтавченко

Сейчас на территории ОЭЗ на площадках "Нойдорф" и "Новоорловская" работает 46 компаний. За прошлый год в ОЭЗ инвестировали порядка 6,7 млрд рублей и создали 451 новое рабочее место.

Фото: http://gov.spb.ru

Теги: новости спб , оэз , полтавченко , рабочие места , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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