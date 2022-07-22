В "Юнтолово" началось строительство торгового центра с супермаркетом и фудзоной

ТЦ разместится на пересечении Юнтоловского и Гладышевского проспектов.

В Приморском районе Санкт-Петербурга стартовало строительство нового торгового центра в жилом комплексе "Юнтолово". Проект под названием "Ю"Молл" реализует компания "Главстрой Санкт-Петербург". Первая очередь объекта будет сдана весной 2026 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

ТЦ разместится на пересечении Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Общая площадь составит около 5450 квадратных метров. Комплекс будет включать два отдельных здания, объединённых пешеходной зоной с уличными кафе, пекарнями и зонами отдыха.

В рамках первого этапа появится супермаркет нового формата на 1250 "квадратов".

Мы регулярно получаем обратную связь, и появление магазина "Лента" оказалось одним из самых ожидаемых. Наша задача — создавать инфраструктуру, которая органично дополняет повседневную жизнь и формирует комфортную городскую среду. Михаил Харченко, директор проекта "Юнтолово"

В следующих этапах предусмотрены гастроплощадка, фитнес-центр, семейный универмаг и ресторан с террасой. Архитектура будущего ТЦ будет соответствовать стилю окружающей застройки, а рядом обустроят парковку и благоустроенные общественные пространства.

Напомним, проект "Юнтолово" реализуется с 2013 года. За это время в микрорайоне построено около 700 тыс. кв. м жилья, две школы, три детских сада и коммерческая инфраструктура.

Фото: предоставлено застройщиком