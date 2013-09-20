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В ближайшие часы в Петербурге ожидается сильный гололёд
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ближайшие часы в Петербурге ожидается сильный гололёд

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Сейчас небольшой перерыв и скоро подходит основная зона осадков, но уже в виде дождя.

Зона осадков с гололёдом прошла утром через все западные районы Ленинградской области и Санкт-Петербург. Местами был отмечен и обещанный ледяной дождь. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сейчас небольшой перерыв и скоро подходит основная зона осадков, но уже в виде дождя. Поэтому сильные гололеды начнутся в ближайшее время. 

Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в Северной столице перейдет через ноль градусов только после обеда, а до этого времени отрицательная температура будет сохраняться. Сейчас ужеПетербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но после обеда может образовать и "ледяной панцирь", отметил специалист.

Фотог: pxhere.com/

Теги: гололёд, гололедица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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