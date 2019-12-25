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В Волховском районе спасатели доставили домой пропавшего рыбака
Сегодня, 13:54
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В Волховском районе спасатели доставили домой пропавшего рыбака

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Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

В Волховском районе Ленобласти спасатели нашли пропавшего рыбака и доставили его домой. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе по ЛО.

Вчера вечером в деревне Сторожно Волховского района мужчина отправился на рыбалку и не вышел на связь. Аварийно-спасательная служба области получила сообщение о происшествии.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога провели поиски, обнаружили пропавшего и доставили обратно в деревню. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО (архив)

Теги: рыбак, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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