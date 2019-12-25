В Волховском районе спасатели доставили домой пропавшего рыбака

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

В Волховском районе Ленобласти спасатели нашли пропавшего рыбака и доставили его домой. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе по ЛО.

Вчера вечером в деревне Сторожно Волховского района мужчина отправился на рыбалку и не вышел на связь. Аварийно-спасательная служба области получила сообщение о происшествии.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога провели поиски, обнаружили пропавшего и доставили обратно в деревню. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО (архив)